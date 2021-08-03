Глава Take-Two считает, что небольшим студиям со временем будет всё сложнее оставаться конкурентоспособными
Take-Two Interactive отчиталась об очередном финансовом квартале, и по итогу отчёта перед инвесторами выступил глава компании Штраус Зельник. Руководитель затронул довольно важную тему консолидации в игровой промышленности и поделился мыслями о том, что небольшим коллективам будет всё сложнее сохранять конкурентоспособность на фоне разрастания гигантских корпораций.
реклама
По словам Зельника, требования к ресурсам в сегменте видеоигр постоянно растут, вместе с этим растут и риски: небольшие коллективы могут попросту не выдержать этой гонки и оказаться не у дел. Как отмечает глава Take-Two, история индустрии развлечений учит нас, что успешными становятся креативные коллективы. Успешные неизбежно расширяются и становятся больше, получая возможность приобретать меньшие компании.
Хотя из контекста это не совсем понятно, но, если рассуждать логически, то Зельник имел в виду AA-сегмент видеоигр, который медленно, но верно поглощается крупными издателями вроде Electronic Arts, Microsoft, Sony и Tencent. Об инди-сегменте речи не идёт, поскольку он хоть и не может конкурировать с AAA-сегментом в плане бюджетов разработки и масштабов производства, но находит свои ниши, и в целом находится на подъёме. Важно помнить, что в количественном выражении абсолютное большинство современных игр — это именно инди-сегмент.
реклама
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила