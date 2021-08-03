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150 миллионов копий GTA V и другие детали квартального отчёта Take-Two

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Take-Two Interactive опубликовала отчёт по итогам первого квартала 2021/2022 финансового года, из которого удалось почерпнуть несколько любопытных фактов. Итак, судя по статистике продаж Grand Theft Auto V, шестой номерной части серии мы не увидим ещё долго: если в мае её продажи составляли 145 миллионов копий, то по состоянию на конец первого финансового квартала, то есть, спустя всего пару месяцев, — уже 150 миллионов копий. Grand Theft Auto V признана самой продаваемой в США игрой последнего десятилетия.

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Продажи Red Dead Redemption 2 также превосходят все первоначальные прогнозы: из отчёта следует, что количество проданных копий этого успевшего стать культовым вестерна перевалили за 38 миллионов экземпляров.

В текущем финансовом году (до 30 марта 2022-го включительно) Take-Two планирует выпустить два десятка новых игр. Анонс совершенно нового проекта, создаваемого под крылом издательства 2K Games, состоится уже в этом месяце.

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Чистая прибыль Take-Two за отчётный квартал составила 152 миллиона долларов, что на 72 % больше, чем за первый квартал прошлого финансового года. Прибыль растёт даже несмотря на отсутствие новых мощных релизов.

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