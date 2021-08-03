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Чтобы поиграть в Splitgate, геймерам приходится полтора часа стоять в очереди

Разработчики, по сути, пустили всё на самотёк.
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О том, что боевик Splitgate спустя два с лишним года переживает новую, для всех неожиданную волну популярности, нам стало известно ещё в конце прошлого месяца. Казалось бы, скачок должен быть кратковременным, но нет: в начале августа ажиотаж вокруг Splitgate на фоне участившихся упоминаний данного проекта на игровых ресурсах лишь возрос, причём до такой степени, что время ожидания своей очереди «на поиграть» стало в десятки раз превышать максимально допустимое.

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Как передают сами разработчики Splitgate из студии 1047 Games, на начало августа время ожидания очереди составляет как минимум 90 минут.

Возникает абсолютно логичный и закономерный вопрос: что мешает разработчикам арендовать больше серверов, решив тем самым проблему с очередями? Авторы, можно сказать, уклонились от ответа: серверный инженер Splitgate начал сравнивать Splitgate с провинциальным ресторанчиком, привыкшим обслуживать до пяти столиков одновременно, как вдруг возникла необходимость расширяться до тысячи столиков. Всё это не так просто, отмечает инженер, продолжив сыпать ресторанными аналогиями и не сказав ничего по делу. Хочется верить, что к полноценному релизу, который должен состояться уже в этом месяце, проблему удастся решить.

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Впрочем, несмотря на недопустимые очереди, Splitgate всё же получает восторженные отзывы в Steam: средний актуальный пользовательский рейтинг шутера составляет 90 %. Геймплейно Splitgate напоминает некий гибрид Halo и Portal: научно-фантастический сеттинг и механика создаваемых игроками порталов, открывающих массу тактических возможностей в игровом процессе.

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