Некоторое время назад инсайдер Том Хендерсон сообщил, что вскоре Electronic Arts в той или иной форме проведёт бесплатную раздачу Battlefield 1 для PC (Origin). «Пророчество» сбылось: сегодня соответствующая раздача стартовала на страничке сервиса Prime Gaming от Amazon. Чтобы забрать подарок, вам нужно иметь подписку Prime.

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Раздача будет проходить вплоть до 4 августа. А со второго августа все желающие Prime-подписчики при желании смогут забрать и Battlefield V.

Очевидно, Electronic Arts подогревает интерес публики к франшизе в преддверии релиза Battlefield 2042, запланированного на 22 октября. Подогрев, однако, странный: сеттинги у игр абсолютно разные, игровой процесс тоже будет значительно отличаться. Впрочем, подарок — есть подарок: забрать и забыть.