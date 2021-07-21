В Amazon Prime Gaming стартовала раздача Battlefield 1, на очереди Battlefield V
Некоторое время назад инсайдер Том Хендерсон сообщил, что вскоре Electronic Arts в той или иной форме проведёт бесплатную раздачу Battlefield 1 для PC (Origin). «Пророчество» сбылось: сегодня соответствующая раздача стартовала на страничке сервиса Prime Gaming от Amazon. Чтобы забрать подарок, вам нужно иметь подписку Prime.
реклама
Раздача будет проходить вплоть до 4 августа. А со второго августа все желающие Prime-подписчики при желании смогут забрать и Battlefield V.
Очевидно, Electronic Arts подогревает интерес публики к франшизе в преддверии релиза Battlefield 2042, запланированного на 22 октября. Подогрев, однако, странный: сеттинги у игр абсолютно разные, игровой процесс тоже будет значительно отличаться. Впрочем, подарок — есть подарок: забрать и забыть.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила