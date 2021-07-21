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В Amazon Prime Gaming стартовала раздача Battlefield 1, на очереди Battlefield V

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Некоторое время назад инсайдер Том Хендерсон сообщил, что вскоре Electronic Arts в той или иной форме проведёт бесплатную раздачу Battlefield 1 для PC (Origin). «Пророчество» сбылось: сегодня соответствующая раздача стартовала на страничке сервиса Prime Gaming от Amazon. Чтобы забрать подарок, вам нужно иметь подписку Prime.

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Раздача будет проходить вплоть до 4 августа. А со второго августа все желающие Prime-подписчики при желании смогут забрать и Battlefield V.

Очевидно, Electronic Arts подогревает интерес публики к франшизе в преддверии релиза Battlefield 2042, запланированного на 22 октября. Подогрев, однако, странный: сеттинги у игр абсолютно разные, игровой процесс тоже будет значительно отличаться. Впрочем, подарок — есть подарок: забрать и забыть.

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electronic arts dice amazon battlefield v battlefield 1
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Сейчас обсуждают

ATHLON
19:57
Какой ажиотаж создают статьи с оверов? Этот говносайт из 146.000.000 россиян несколько калек читает. Ты преувеличиваешь влияние этой помойки на продажи видеокарт.
Падение цен на видеокарты GeForce RTX 3080 в Европе прекратилось
GregorEisenhorn
19:51
Перловку греть на батарее тебе владелец завода запретит, замкадский орк.
В ЕС могут запретить Monero, а всех держателей криптовалют обяжут деанонимизировать кошельки
ATHLON
19:50
Сколько штук?
Залипание ЖК матрицы на примере AOC Q2577PWQ
Yolanda Tarska
19:49
А как же на картах гоняют стресс тесты? Да ещё вся местная тема разгоняют до (реально за) предел эти 3090.
Новая игра Amazon New World повреждает некоторые видеокарты GeForce RTX 3090 стоимостью 300 000 р
Твоя мамка
19:49
Они всеравно как минимум на 300 евро выше рекомендованных
Падение цен на видеокарты GeForce RTX 3080 в Европе прекратилось
ATHLON
19:49
Залипание ЖК матрицы на примере AOC Q2577PWQ
Yolanda Tarska
19:48
А почему -20, а не -10 или -25? Какая бабка у какого подъезда сказала про -20?
Новая игра Amazon New World повреждает некоторые видеокарты GeForce RTX 3090 стоимостью 300 000 р
stockclock
19:48
И что это меняет? Я спорил с утверждением что дело в авх512. По факту обосрался LEVAK.
В тесте Cinebench R20 новейший Intel Core i9-12900K с запасом обходит AMD Ryzen 9 5950X
Yolanda Tarska
19:47
Лучше PL 25%, снизить частоты в 2 раза, поставить вокруг 5 вентиляторов. Да думаю стремаковы-оверклокеры местные сейчас так и сделают.
Новая игра Amazon New World повреждает некоторые видеокарты GeForce RTX 3090 стоимостью 300 000 р
Твоя мамка
19:46
Игра отличная, если бы не постоянные вылеты на пк Ну а если учесть что она раздавались в плюсе и взломана то продажам неоткуда браться
Тираж Detroit Become Human превысил 6 миллионов копий
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