В начале этого года выходцы из Bethesda — ещё те самые, которые принимали участие в незаслуженно ныне забытой The Elder Scrolls II Daggerfall — представили вниманию общественности свой новый проект под названием The Wayward Realms. С тех пор последовал период тишины, и вот, несколько часов назад авторы всё же соизволили выйти на связь и опубликовали небольшой видеоролик-тизер.

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Напомним, что мир The Wayward Realms представляет собой гигантский «архипелаг», состоящий из более чем ста островов, на которых обитают враждующие фракции самых разных фэнтезийных разумных рас — от людей до орков, от гномов до эльфов. Обещают высочайший уровень проработки игрового мира, что для ролевых игр с претензией на конкурентоспособность — ключевой аспект геймплея.

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Работы ещё вагон и маленькая тележка, поэтому даже приблизительных сроков выхода The Wayward Realms пока нет.