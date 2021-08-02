Разработчики из Riot Games выпустили трейлер, который раскрывает детали третьего рангового сезона мобильного проекта League of Legends: Wild Rift. Сезон стартовал одновременно с выходом обновления 2.4, там же были раскрыты детали второго боевого пропуска.

реклама

анонсы и реклама Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке 3080 LHR мегадешево в Регарде 3070 Ti MSI Gaming - цена упала на порядок 3090 дешево в XPERT.RU -21000р на 14Tb WD 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Итак, теперь информация для фанатов мобильной LoL. Если игрок доберётся до 50-го уровня, то заполучит облик «Скаут хекспедиции» для героя Тимо. В дорожной карте боевого пропуска наметились небольшие изменения, которые должны понравиться игрокам. Так, было увеличено количество и качество наград, объёмы полагающихся к начислению ресурсов тоже скорректировали в положительную сторону.

Представители Riot Games также дали понять, что боевой пропуск для League of Legends: Wild Rift — это теперь в порядке вещей и на всё время существования проекта. То есть, обязательно будут выходить новые сезоны, которые станут сменять старые по цепочке. Покупать пропуск можно как для самого себя, так и в качестве подарка.

реклама

League of Legends: Wild Rift доступна на iOS и Android. На агрегаторе рецензий Metacritic у проекта имеется у iOS-версии имеется 89% рейтинга критиков на основании 7 рецензий. Средняя оценка пользователей почти такая же.

В конце июля, напомним, стало известно, что проект с октября прошлого года смог принести своим создателям 64,7 миллионов долларов при 46,3 миллиона скачиваний. Это самая популярная и самая прибыльная игра в портфолио Riot Games, её релиз состоялся в октябре прошлого года.