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Второй боевой пропуск для League of Legends: Wild Rift уже активен на iOS и Android

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Разработчики из Riot Games выпустили трейлер, который раскрывает детали третьего рангового сезона мобильного проекта League of Legends: Wild Rift. Сезон стартовал одновременно с выходом обновления 2.4, там же были раскрыты детали второго боевого пропуска.

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Итак, теперь информация для фанатов мобильной LoL. Если игрок доберётся до 50-го уровня, то заполучит облик «Скаут хекспедиции» для героя Тимо. В дорожной карте боевого пропуска наметились небольшие изменения, которые должны понравиться игрокам. Так, было увеличено количество и качество наград, объёмы полагающихся к начислению ресурсов тоже скорректировали в положительную сторону.

Представители Riot Games также дали понять, что боевой пропуск для League of Legends: Wild Rift — это теперь в порядке вещей и на всё время существования проекта. То есть, обязательно будут выходить новые сезоны, которые станут сменять старые по цепочке. Покупать пропуск можно как для самого себя, так и в качестве подарка.

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League of Legends: Wild Rift доступна на iOS и Android. На агрегаторе рецензий Metacritic у проекта имеется у iOS-версии имеется 89% рейтинга критиков на основании 7 рецензий. Средняя оценка пользователей почти такая же.

В конце июля, напомним, стало известно, что проект с октября прошлого года смог принести своим создателям 64,7 миллионов долларов при 46,3 миллиона скачиваний. Это самая популярная и самая прибыльная игра в портфолио Riot Games, её релиз состоялся в октябре прошлого года.

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