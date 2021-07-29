Riot Games сумела заработать на своих мобильных играх уже более 100 миллионов долларов
Настало время для серьёзной аналитики, поэтому нам срочно нужно обратиться к отчётам аналитической компании Sensor Tower. Специалисты решили обратить внимание на положение дел у разработчиков игр Riot Games. Аналитики подсчитали, что мобильные игры этой студии заработали более 100 млн долларов (совокупно на iOS и Android).
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В марте 2020 года вышла первый мобильный проект Riot Games, который называется Teamfight Tactics — это красочные автошахматы. Они принесли своим создателям около 27,5 миллионов долларов, пользователи скачали проект более 15 миллионов раз.
Следом за Teamfight Tactics вышла Legends of Runeterra, которая появилась в апреле 2020 года, она смогла заработать 16,2 миллиона долларов при 13 миллионах скачиваний.
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Разумеется, самым популярным мобильным проектом от Riot Games считается League of Legends: Wild Rift, которая стала доступна с октября прошлого года. С момента своего выхода эта игра принесла создателям 64,7 миллионов при 46,3 миллионах скачиваний.
За второй квартал текущего года три указанных мобильных проекта заработали 36,5 миллионов долларов, что на 50% больше показателей по первому кварталу.
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