На днях датамайнеры «раскопали» в файлах свежей тестовой сборки Halo Infinite сведения об одиночной кампании, в результате чего разработчикам из 343 Industries пришлось просить их и примкнувших к ним геймеров не «спойлерить» детали сюжета. Теперь к данной утечке подключилась информация о наличии в Halo Infinite режима королевской битвы.

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О соответствующей утечке рапортовало издание PCGamesN: выглядит она как звуковой файл с произношением названия режима королевской битвы (Battle Royale) внутриигровым диктором («анонсером»).

Трудно сказать, насколько данная утечка правдоподобна, особенно, вспоминая тот факт, что ещё два года назад представители 343 Industries сообщали об отсутствии планов на режим королевской битвы в Halo Infinite. Конечно, планы могли измениться, но, в любом случае, лучше дождаться официальных сведений от разработчиков. Долго отмалчиваться всё равно не удастся: релиз Halo Infinite должен состояться до конца года.