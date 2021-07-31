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В Сеть утекли сведения о кампании Halo Infinite, разработчики просят игроков не «спойлерить» сюжет

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Разработчики из 343 Industries проводят технические тестирования Halo Infinite среди участников своей так называемой инсайдерской программы. Случайно это было сделано или намеренно под видом случайности, мы никогда не узнаем, но в свежей сборке Halo Infinite были обнаружены и файлы сюжетной кампании проекта.

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Естественно, ушлые датамайнеры быстренько раскопали всю необходимую им информацию и выложили её в Сеть. Представитель 343 Industries заявил, что утечка данных о сюжетной кампании — это ошибка со стороны подготовителей тестовой сборки игры, и что публикация сюжетных подробностей может испортить игрокам впечатление от последующего прохождения. Студия взывает к порядочности и просит датамайнеров воздержаться от публикации сюжетных «спойлеров». Игроков же просят быть осторожнее и аккуратнее «фильтровать» информацию о проекте.

Напомним, что Halo Infinite запланирована к выходу до конца текущего года вместе с дополнительным условно-бесплатным мультиплеерным режимом. Изначально предполагалось, что Halo Infinite станет одним из сопровождающих старт продаж Xbox Series проектов, но под давлением сообщества, увидевшего ранние версии игры, новинку было решено отправить на доработку.

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