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Respawn заблокировала свыше двух тысяч игроков в Apex Legends за использование уязвимостей

Почти все они — на PlayStation 4.
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Специалист по безопасности студии Respawn Entertainment Конор Форд в своём Twitter рассказал о том, что компания на днях заблокировала более двух тысяч игроков в Apex Legends. Причина — использование уязвимостей («эксплойтов», exploit). И хотя за наличие эксплойтов следует «давать по шапке» самим разработчикам, но в лицензионных соглашениях все эти детали прописаны — использовать их запрещается, вплоть до блокировки учётной записи.

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Да и нарушения, надо отметить, достаточно серьёзные, поскольку связаны с манипуляциями системы подбора матчей. Так, один из эксплойтов позволял игрокам не терять очки рейтинга после провала матча, тогда как другой допускал присутствие высокоуровневых игроков в одних матчах со слабенькими новичками, что приводило к полному уничтожению первыми последних.

Любопытно, что абсолютное большинство заблокированных «эксплойтеров» — пользователи PlayStation 4; их набралось 1 965 человек. На PC за те же правонарушения, например, заблокировали всего 44 пользователей, на Xbox — 62, а на Switch — 15.

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Напомним, что на следующей неделе в Apex Legends стартует сезон «Перерождение», главным нововведением которого станет нацеленный на разведку игровой персонаж Сиар.

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