Respawn Entertainment уже не первый день рассказывает о нововведениях сезона «Перерождение» (Emergence) в Apex Legends, главным из которых станет новый игровой персонаж под позывным Сиар (Seer). Как нетрудно догадаться из имени героя, он целиком и полностью рассчитан на сбор разведданных и обеспечение видимости для своих союзников. И сегодня разработчики решили наглядно продемонстрировать, что умеет Сиар, и в каких игровых ситуациях его навыки могут пригодиться.

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Итак, в качестве пассивного умения у Сиара имеется детектор сердцебиения. Персонаж, подобно Хищнику, при прицеливании видит удары сердца противников, находящихся в радиусе до 75 метров от него.

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Тактическое умение Сиара — концентрация внимания. Героя призывает рой микродронов, создающих ударную волну, которая блокирует и обнаруживает оппонентов. Наконец, специальное умение Экспозиция: Сиар приказывает своим микродронам создать сферу, которая моментально выдаёт расположение двигающихся или стреляющих врагов.

Напоминаем, что сезон «Перерождение» стартует в Apex Legends уже третьего августа.