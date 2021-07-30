Проект XDefiant был представлен компанией Ubisoft полторы недели назад и успел за это время получить массу недовольства от поклонников вселенной Tom Clancy’s. Причина быть недовольными здесь, впрочем, действительно есть: перед нами условно-бесплатный «аренный» боевик с разделением на фракции и с уникальными способностями. Проще говоря, некий гибрид Rainbow Six Siege и Overwatch.

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Теперь Ubisoft решила потихоньку начинать знакомить игроков с местными полями боя, и начать было решено с карт Emporium и Air & Space. Первая представляет собой торговый центр, который больше не используется по назначению, вторая — некий музей или планетарий (из увиденного не вполне понятно). К сожалению, общее разочарование пользователей, надеявшихся на анонс новой Splinter Cell, распространяется и на ни в чём неповинные карты XDefiant — количество «дизлайков» под соответствующим видео неприятно зашкаливает.

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Как бы то ни было, ждать XDefiant пока рано — даже приблизительных сроков выхода у проекта нет. Обычно это означает, что раньше следующего года ждать игру не имеет смысла, и это в лучшем случае.