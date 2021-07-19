Как и было обещано, несколько минут назад Ubisoft провела анонс нового боевика во вселенной Tom Clancy’s, количество игр в которой скоро сравнится с вселенной Warhammer 40.000. Новинку назвали XDefiant, и представляет собой она условно-бесплатный шутер от первого лица с разделением персонажей на классы.

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Матчи в XDefiant отличаются «камерностью»: бои будут проходить в формате «6 на 6», так что влияние каждого игрока на исход боя будет ощутимым, а это, как известно, повод для разведения «токсичности». Сражаться друг с другом в XDefiant будут представители разных фракций из других игр вселенной Tom Clancy’s, например, Чистильщики из The Division — всё они объединены общим термином Defiants («Дерзкие» ребята).

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Игроки восприняли новинку пока без особого энтузиазма, называя её клоном Call of Duty. Впрочем, насколько XDefiant «съедобная», покажет уже первое тестирование, старт которого назначен на 5 августа в Северной Америке. Единственное, что непонятно, это нарочито выделенный смеющийся до слёз смайлик XD в названии игры: это было сделано намеренно или же страсть по «таинственности» затмила взор девелоперов?