Выступающая с медальоном «Ведьмака» Виталина Бацарашкина завоевала второе золото на Олимпиаде в Токио
На прошлых выходных российская спортсменка Виталина Бацарашкина завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио в дисциплине стрельбы из пистолета на дистанции в 10 метров. Данная новость никогда бы не попала в нашу редакционную новостную ленту ввиду слишком уж большого расхождения с тематикой сайта, если бы не одно обстоятельство — Виталина отметилась тем, что выступает на соревнованиях с медальоном школы Кота из вселенной «Ведьмака», по которой были созданы одноимённые видеоигры.
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Студия CD Projekt RED на днях даже поздравила Виталину, пожелав ей дальнейших успехов и удачи, которую непременно принесёт ведьмачий медальон. Что ж, видимо, талисман, помноженный на колоссальный опыт, принёс свой результат: Бацарашкина завоевала на Олимпиаде второе золото — в стрельбе из пистолета на дистанции в 25 метров.
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Сама спортсменка любит видеоигры, в том числе серию The Witcher, и считает их полезными для развития реакции, что очень важно в спортивной стрельбе. Но знаменитое ведьмачье чутьё, как пошутила Виталина, в состязаниях она не использовала.
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