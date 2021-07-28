На выходных в российском командном зачёте стало одной золотой олимпийской медалью больше — Виталина Бацарашкина стала лучшей в Токио-2021 в дисциплине стрельбы из пневматического пистолета на дистанции в десять метров. Что данная новость делает в официальном редакционном разделе «Новости Software», спросите вы? А ответ очень простой и трогательный: Виталина выступала на Олимпиаде с медальоном школы Кота из вселенной «Ведьмака».

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Данная информация добралась до разработчиков игр серии The Witcher из CD Projekt RED, и они, естественно, не могли пройти мимо: разработчики поздравили спортсменку, пожелали ей дальнейших успехов и новых достижений и выразили надежду на то, что ведьмачий медальон будет и впредь приносить ей удачу.

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Как отмечает сама Виталина Бацарашкина, она любит видеоигры, в том числе и серию The Witcher. Более того, чемпионка вместе с её психологом убеждены, что игры развивают реакцию, что немаловажно в такой дисциплине, как стрельба.