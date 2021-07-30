Глава Ubisoft пообещал улучшить рабочую атмосферу в компании
Как известно, сейчас в западных компаниях при возникновении вопиющей несправедливости принято устраивать скандалы, которые стоят компании огромного репутационного ущерба, не говоря уже об упущенной из-за этого выгоды. На протяжении недели из-за скандала на тему дискриминации и домогательств страдают финансовые показатели Activision Blizzard, а вчера сотни сотрудников Ubisoft решили воспользоваться ситуацией и под шумок оказать давление на руководство компании. Что ж, это сработало.
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Издание PC Gamer передаёт, что в ответ на открытое письмо сотрудников Ubisoft глава компании Ив Гиймо пообещал улучшить рабочую атмосферу в коллективах. Как поясняет Гиймо, за последний год (с момента крупного скандала о харассменте) в Ubisoft в этом плане произошла масса положительных изменений: в компании появилась возможность анонимного сообщения о тех или иных нарушениях, были внесены изменения в работу отдела кадров, был внедрён целый новый кодекс поведения сотрудника Ubisoft и многое-многое другое. Кроме того, компания периодически проводит беседы с сотрудниками и устраивает опросы касательно атмосферы в коллективе.
Как справедливо отмечает Гиймо, сделано многое, но это только начало. Компания будет и дальше продолжать улучшать рабочую атмосферу во всех своих подразделениях по всему миру.
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Важно понимать, что одних только анонимных донесений и бесед тет-а-тет с потенциальными жертвами дискриминации и домогательств для пресечения данного аморального поведения недостаточно. История, увы, знает массу случаев обвинений людей в вышеуказанных нарушениях морали и этики, до последней нитки подмоченной репутации, и лишь впоследствии подтверждения того, что обвинения оказывались сфабрикованными, когда карьера человека уже безвозвратно уничтожена. Так что процесс сложный, многоступенчатый и ни в коем случае не имеющий права быть основанным лишь на донесениях.
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