История с протестами сотрудников Activision Blizzard регулярно получает обновления, сегодняшний «апдейт» связан, представьте себе, уже с сотрудниками компании Ubisoft. Разработчики последней направили своему руководство письмо и поддержали коллег из Activision Blizzard. Само обращение к «топам» Ubisoft, среди которых числится Ив Гиймо, подписали 500 нынешних и бывших работников 32 внутренних студий.

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По сообщениям Axios Gaming, в направленном открытом письме сотрудники Ubisoft предали критики всё руководство, сославшись на их неудовлетворительную работу с дискриминацией и сексуальными домогательствами в студиях Ubisoft. Разработчики французской компании открыто поддержали сотрудников Activision Blizzard, которые выступили с протестом у главного кампуса Blizzard в Ирвайне.

В письме сотрудники Ubisoft требуют принятия действительно реальных мер по искоренению любых форм дискриминации внутри коллективов. Требование привлечь виновных к ответственности тоже размещено — как же без этого. Разработчики Ubisoft разочарованы действиями компании, которые она приняла после скандала с домогательствами летом прошлого года. Больше всего подписантов возмутил тот факт, что руководство уволило только тех людей, недостойное поведение которых публично освещалось. Менее заметных личностей, уличённых в домогательствах, просто переводили в другие офисы или даже повышали в должности.

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В конце письма работники Ubisoft отметили, что собираются разработать совместно с коллегами из Activision Blizzard свод правил для эффективной и быстрой обработки жалоб о дискриминации или сексуальных домогательствах. Про разработку игр ничего сказано не было.