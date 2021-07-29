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Демонстрация геймплея FIFA 22: улучшенный ИИ футболистов, «прокачанные» вратари и невероятная HyperMotion

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Компания Electronic Arts представила новый трейлер футбольного симулятора FIFA 22 — ролик содержит реальные кадры игрового процесса, поэтому и ценен. В предложенной записи нам показали основные изменения, запланированные для новой части.

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Конечно, разработчики не могли не рассказать поподробнее о технологии HyperMotion. которая выводит систему анимации в игре на новый уровень. Движения футболистов генерируются налету, что делает их особенно кинематографичными. Плавность, естественность, изобретательность и аутентичность — ключевые особенности новых анимаций для футболистов, выдаваемых системой HyperMotion.

В очередной раз представители EA заговорили о перекроенной механике дриблинга, но такое происходит при продвижении абсолютно каждой новой FIFA. Дескать, всё стало лучше, плавнее, естественнее — никак иначе. Точно такие же хвалебные тексты посвящены искусственному интеллекту футболистов — он, разумеется, стал лучше. Набор успешных тактик и приёмов футболистов расширился — здесь тоже без откровений.

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Особое место (во всех смыслах) в ознакомительном ролике по FIFA 22 уделяется виртуальным вратарям. По заверениям технических специалистов, у каждого голкипера будет свой уникальный стиль игры, влияющий на выбор ключевых позиций для сейвов.

Напомним, FIFA 22 поступит в продажу 1 октября. Список целевых платформ внушительный: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и Stadia. Напомним, некстген-версия симулятора доступна только в составе издания Ultimate.

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