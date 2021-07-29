State of Decay 3 создают на базе Unreal Engine 5
О том, что State of Decay 3 создаётся на базе движка Unreal Engine, нам известно уже на протяжении нескольких месяцев; не уточнялось только, на какой именно версии — уже сравнительно пожилой четвёртой или же суперсовременной пятой. Что ж, раздел вакансий студии Undead Labs дал пусть и не в высшей степени официальный, но всё же ответ на данный вопрос: Unreal Engine 5.
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Знание именно этой версии Unreal Engine упоминается в качестве одного из ключевых требований к соискателю на должность инженера по звуку.
Важно отметить, что хоть State of Decay 3 и была анонсирована год назад, но никакой, даже самой базовой информации геймплейного и/или сюжетного толка о ней пока нет. Проект ещё находится на ранних стадиях развития, и рискнём предположить, что раньше конца следующего года ожидать его выхода не стоит.
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