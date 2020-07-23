Первый тизер зомби-экшена State of Decay 3
В рамках Xbox Games Showcase совершенно неожиданно была официально анонсирована State of Decay 3. Подробностями разработчики пока не поделились, но в нижеуказанном видеоролике можно заметить сильную и независимую женщину, которая способна дать отпор нашествию зомби.
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Примечательно, что State of Decay 3 заявлена как проект для Xbox Series X и PC, то есть, обойдёт Xbox One стороной.
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Надеемся, что хоть какие-то геймплейные подробности игры появятся в самое ближайшее время.
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