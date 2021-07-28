Скандал вокруг Activision Blizzard только продолжает развиваться, преподнося журналистам и обывателям новые инфоповоды. Нам уже рассказывали о том, что поддержка World of Warcraft и Overwatch практически заморожена — так сотрудники компании пытаются протестовать не только против сексуальных домогательств, но и реакции руководства Activision Blizzard.

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В конце концов, слово решил взять Бобби Котик — бессменный глава компании. Он опубликовал большое открытое письмо, в котором пообещал разобраться со всеми случаями домогательств, провести беспощадную оптимизацию численности сотрудников, а также убрать из игр весь спорный контент. Ниже мы публикуем основные тезисы из письма Котика, с которым можно ознакомиться вот по этой ссылке.

Бобби Котик признал, что последняя неделя была «очень трудной и печальной». Руководитель поблагодарил всех, кто высказался о возникшей ситуации с домогательствами, отметив их мужество.

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Глава Activision Blizzard дал понять, что каждый голос имеет значение, поэтому компания намерена больше прислушиваться ко всем сейчас и в будущем. Котик признал, что первоначальная реакция на возникшие проблемы была недостаточно сильной и жёсткой. Ведь очень важно принимать во внимание все точки зрения и уважать чувства тех, кого обидели.

Сперва руководство не проявило должного сочувствия и понимания, и Бобби Котик сожалеет об этом. Он дал понять, что в Activision Blizzard нет места дискриминации, неравному обращению или преследованию. Создание благоприятной и доброжелательной среды — приоритетная задача для Котика, высшее руководство компании тоже всё поняло чётко и ясно.

Для оценки политик и внутренних процедур была привлечена юридическая организация WilmerHale, команду по оценке которой возглавит Стефани Авакян. Она же является членом управленческой команды WilmerHale и числилась в последнее время главой департамента правоприменения Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Бобби Котик вместе с руководством Activision Blizzard призвали всех, кто столкнулся с нарушением правил компании, или по какой-либо причине чувствует себя некомфортно на рабочем месте, обратиться к Стефани Авакян. Она и её команда будут проводить конфиденциальные беседы с сотрудниками.

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В долгосрочной перспективе в Activision Blizzard произойдёт ряд изменений, направленных на улучшение рабочей атмосферы в компании. Особое внимание будет уделяться поддержке сотрудников: расследование по каждому спорному инциденту обязательно доведут до конца, для усиления этого направления будет нанят дополнительный персонал. Котик пообещал направить дополнительные ресурсы как в команду для соблюдения нормативных требований, так и в группу по работе с сотрудниками.

Прочие запланированные изменения для Activision Blizzard выглядят следующим образом:

1. Создание безопасных пространств для улучшения внутренней культуры, где сотрудники смогут высказываться и делиться идеями. Их модерацией будет заниматься третьи лица.

2. Проведение немедленной оценки менеджеров и руководителей компании. Любой человек, не соответствующий заданным требованиями, будет немедленно уволен. (Профессиональный качества? Не смешите, теперь это не главное)

3. Для найма новых сотрудников будут выделены особые ресурсы, направленные на составление списков кандидатов для всех открытых позиций.

4. Изменения в играх. Руководство Activision Blizzard приняло во внимание отзывы сотрудников и рядовых пользователей о том, что некоторый контент в играх является спорным. Он будет удалён.

В конце письма Бобби Котик чётко дал понять, что благополучие сотрудников остаётся для него главным приоритетом. Котик не пожалеет никаких ресурсов компании для того, чтобы обеспечить в ней сохранность гостеприимной, комфортной и безопасной культуры. Про разработку игр ничего не было сказано.