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Глава Activision Blizzard в открытом письме пообещал уволить всех, кто «не соответствует стандартам компании»

Продолжение темы с домогательствами. Но не про разработку игр.
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Скандал вокруг Activision Blizzard только продолжает развиваться, преподнося журналистам и обывателям новые инфоповоды. Нам уже рассказывали о том, что поддержка World of Warcraft и Overwatch практически заморожена — так сотрудники компании пытаются протестовать не только против сексуальных домогательств, но и реакции руководства Activision Blizzard.

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В конце концов, слово решил взять Бобби Котик — бессменный глава компании. Он опубликовал большое открытое письмо, в котором пообещал разобраться со всеми случаями домогательств, провести беспощадную оптимизацию численности сотрудников, а также убрать из игр весь спорный контент. Ниже мы публикуем основные тезисы из письма Котика, с которым можно ознакомиться вот по этой ссылке.

Бобби Котик признал, что последняя неделя была «очень трудной и печальной». Руководитель поблагодарил всех, кто высказался о возникшей ситуации с домогательствами, отметив их мужество.

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Глава Activision Blizzard дал понять, что каждый голос имеет значение, поэтому компания намерена больше прислушиваться ко всем сейчас и в будущем. Котик признал, что первоначальная реакция на возникшие проблемы была недостаточно сильной и жёсткой. Ведь очень важно принимать во внимание все точки зрения и уважать чувства тех, кого обидели.

Сперва руководство не проявило должного сочувствия и понимания, и Бобби Котик сожалеет об этом. Он дал понять, что в Activision Blizzard нет места дискриминации, неравному обращению или преследованию. Создание благоприятной и доброжелательной среды — приоритетная задача для Котика, высшее руководство компании тоже всё поняло чётко и ясно.

Для оценки политик и внутренних процедур была привлечена юридическая организация WilmerHale, команду по оценке которой возглавит Стефани Авакян. Она же является членом управленческой команды WilmerHale и числилась в последнее время главой департамента правоприменения Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Бобби Котик вместе с руководством Activision Blizzard призвали всех, кто столкнулся с нарушением правил компании, или по какой-либо причине чувствует себя некомфортно на рабочем месте, обратиться к Стефани Авакян. Она и её команда будут проводить конфиденциальные беседы с сотрудниками.

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В долгосрочной перспективе в Activision Blizzard произойдёт ряд изменений, направленных на улучшение рабочей атмосферы в компании. Особое внимание будет уделяться поддержке сотрудников: расследование по каждому спорному инциденту обязательно доведут до конца, для усиления этого направления будет нанят дополнительный персонал. Котик пообещал направить дополнительные ресурсы как в команду для соблюдения нормативных требований, так и в группу по работе с сотрудниками.

Прочие запланированные изменения для Activision Blizzard выглядят следующим образом:

  • 1. Создание безопасных пространств для улучшения внутренней культуры, где сотрудники смогут высказываться и делиться идеями. Их модерацией будет заниматься третьи лица.
  • 2. Проведение немедленной оценки менеджеров и руководителей компании. Любой человек, не соответствующий заданным требованиями, будет немедленно уволен. (Профессиональный качества? Не смешите, теперь это не главное)
  • 3. Для найма новых сотрудников будут выделены особые ресурсы, направленные на составление списков кандидатов для всех открытых позиций.
  • 4. Изменения в играх. Руководство Activision Blizzard приняло во внимание отзывы сотрудников и рядовых пользователей о том, что некоторый контент в играх является спорным. Он будет удалён.

В конце письма Бобби Котик чётко дал понять, что благополучие сотрудников остаётся для него главным приоритетом. Котик не пожалеет никаких ресурсов компании для того, чтобы обеспечить в ней сохранность гостеприимной, комфортной и безопасной культуры. Про разработку игр ничего не было сказано.

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