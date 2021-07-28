В самом начале июля Sony сообщила о приобретении компании Nixxes Software, основной сферой деятельности которой значится портирование версий игр на дополнительные платформы. Формально Sony не упоминала, с какой целью сделала столь серьёзное приобретение, но товарищи, умеющие просчитывать события на один шаг вперёд, сразу поняли, что Sony будет и дальше переносить свои игры на PC, и для удовлетворения спроса ей требуется помощь.

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Сегодня Sony в беседе с японским изданием Famitsu подтвердила, что одной из целей покупки Nixxes действительно является помощь в переносе игр на PC. Пока что процесс находится на ранних стадиях, но Sony уверена, что сотрудничество будет плодотворным.

На всякий случай стоит напомнить, что Nixxes отвечала за PC-версии таких игр, как Tomb Raider (2013), Marvel’s Avengers, Deus Ex Mankind Divided и ряда других. Так что опыт у команды имеется.