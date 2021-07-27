PC-версия Microsoft Flight Simulator получила обновление, значительно повышающее производительность игры
В начале месяца разработчики Microsoft Flight Simulator из Asobo Studio пообещали, что 27 июля выпустят для проекта масштабное обновление, которое фактически перевернёт представление игроков о производительности данного авиасима. Что ж, указанный день настал, обновление уже доступно для загрузки и применения.
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Добиться желаемого результата разработчикам удалось методом старой доброй оптимизации: если раньше Microsoft Flight Simulator перегружала центральный процессор с оперативной памятью, в то время как графический процессор наполовину простаивал, то после обновления ситуация выводится в сторону баланса. Отныне графический ускоритель, как и положено, будет нагружаться на полную мощность, попутно высвобождая ресурсы ЦП и ОЗУ. Рост производительности после обновления составляет от 50 % до 100 % в зависимости от сцены, локации и, естественно, используемого «железа».
Естественно, поддержка игры на этом не заканчивается: разработчикам ещё надо внедрить в Microsoft Flight Simulator долгожданный DirectX 12, трассировку лучей, в целом более совершенную графику, ну и, естественно, стабильные визуальные доработки различных мировых локаций.
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