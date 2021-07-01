Microsoft Flight Simulator — это одна из тех игр, которой сколько вычислительных ресурсов ни «скорми», а всё равно всегда мало. Причина, конечно же, исключительно в оптимизации проекта, и вот, в конце месяца разработчики из Asobo приведут её в порядок. В рамках прошедшей несколько часов назад прямой трансляции разработчики затронули тему производительности Microsoft Flight Simulator и заявили, что провели колоссальную работу по приведению её в адекватное состояние.

реклама

анонсы и реклама -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке Ноут с RTX 3080 дешевле самой дешевой видеокарты 3080 Zotac 3070 Ti дешевле 100 тр <b>3070 Ti в Compeo за 100 000р</b> -90 000р на RTX 3080 - новый обвал цен <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

Как пояснил глава студии Asobo Себастьян Влок, сейчас ситуация с Microsoft Flight Simulator выглядит следующим образом: загрузка ЦП и оперативной памяти запредельная, а вот графический процессор частично простаивает. В новой версии игры данная проблема решена, и графический процессор начинает работать на полную мощность. Попутно высвобождаются вычислительные мощности процессора центрального и в несколько раз снижается загрузка оперативной памяти.

реклама

Как следствие, возрастает и частота кадров: согласно тестированию господина Влока, в текущей версии Microsoft Flight Simulator его компьютер с процессором Intel Core i7-9700K, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2060 Super и 32 гигабайтами оперативной памяти в тестовом прогоне выдаёт примерно 32—40 кадров в секунду. В обновлённой же версии та же система начинает выдавать 55—58 кадров в секунду, и это ещё без активации DirectX 12, который в игре появится позже.

Обновление должно выйти 27 июля.