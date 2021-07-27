Разделы вакансий студий-разработчиков игр в очередной раз становятся источниками информаций об их будущих проектах. Так, внимательные посетители сайта Bungie заметили, что коллективу требуется старший менеджер по маркетингу. Но интересно другое: в перечне желаемых навыков к соискателю на данную должность помимо отличного знания Bungie и сообществ её онлайн-игр также указан опыт работы с играми-сервисами, MMO-проектами, условно-бесплатными и мобильными играми.

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Судя по описанию вакансии, проект обещает быть максимально кроссплатформенным: от PC и консолей до мобильных устройств. Разумеется, делать какие-либо далеко идущие выводы по разделу вакансий не стоит, но определённые зацепки эта информация всё же даёт.

Кроме того, неясно, идёт речь о неком новом проекте или же это лишь ещё одно звено цепочки сведений, касающихся работы Bungie над шутером в духе Overwatch, информация о котором появилась ещё в мае. Одно известно точно: без дела коллектив не сидит, и вечно почивать на лаврах Destiny и Destiny 2 ему не удастся.