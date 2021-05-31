Студия Bungie, которая последние несколько лет лучше всего известна, как разработчик весьма популярных PvP-боевиков Destiny и Destiny 2, занимается поиском сотрудников для производства своего нового проекта, о чём свидетельствуют обнаруженные внимательными обитателями Сети соответствующие вакансии. Но интересен, естественно, не сам факт производства нового проекта — в этом как раз-таки ничего удивительного нет — а его подробности, которые удалось почерпнуть из описания вакансии.

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Так, Bungie требуется специалист с опытом работы над боевиками (шутерами) с различными уникальными героями, при этом не помешало бы также знание соревновательного/киберсортивного сегмента. Из данного описания следует закономерный вывод, что в Bungie ваяют геройский шутер по типу Overwatch, Valorant или Apex Legends.

В обязанности сотрудника войдёт проработка элементов игрового процесса и, в частности, «боёвки». Студия уточняет, что специалист ей требуется всего на девять месяцев разработки, что весьма странно, учитывая, что данная должность указывает на совсем раннюю стадию производства. Вероятно, загадочным проектом Bungie является Matter, торговая марка для которого была зарегистрирована ещё три года назад, но руки до которой у коллектива дошли только сейчас.