Сетевой шутер Splitgate спустя два года после релиза переживает новую волну популярности, к которой разработчики не были готовы
Бесплатный многопользовательский экшен Splitgate прописался в Steam ещё с 2019 года. Это шутер, активно использующий механику порталов, всё действо в нём разворачивается в суровом мире будущего. У проекта имеется 87% рейтинга в Steam на основании почти 19 тысяч отзывов. Вся пикантность ситуации заключается в том, что Splitgate на протяжении долгого времени находился в тени своих конкурентов, но только сейчас переживает вторую волну популярности.
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Итак, всё началось с 12 июля текущего года — именно тогда разработчики запустили открытое бета-тестирование проекта с поддержкой кроссплея между PC, PlayStation и Xbox. После этого в течение недели на консолях игру скачали более 600 тысяч раз, средний показатель «онлайна» вырос с 4 тысяч до 50 тысяч человек.
Разумеется, разработчики не были готовы к такому наплыву игроков, поэтому бета-тестирование пришлось временно прекратить. Сотрудники 1047 Games не смогли совладать со возросшими нагрузками на северы, несмотря на тщетные попытки провести оптимизацию. Всё просто: в штате студии числится только четыре технических специалиста, а имеющаяся техническая база не позволяет обеспечить комфортное пребывание в игре для 50 тысяч человек одновременно.
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Позже выяснилось, что серверы Splitgate рассчитаны на 65 тысяч «онлайна», но без проведения нужных оптимизаций никак не обойтись. Осталось только дождаться.
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