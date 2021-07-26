Assassin’s Creed Valhalla: дополнение «Осада Парижа» выйдет в середине августа
О том, что аддон «Осада Парижа» для Assassin’s Creed Valhalla должен выйти в течение лета, нам известно уже сравнительно давно, но только сегодня Ubisoft отыскала в своих закромах совесть и назвала точную дату — 12 августа. А сегодня выпустила для игры обновление 1.3.0, подготавливающее её к скорому запуску обновления.
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Главный пункт обновления — функция настройки масштабирования уровней противников, подробнее о которой мы в редакции писали в одном из предыдущих материалов. Если коротко, то теперь «автолевелинг», который многие считают главной бедой современных ролевых игр, можно отключить или же сделать более агрессивным. Например, при выключенном автолевелинге все оппоненты всегда будут встречать игрока своими базовыми уровнями, а при активации «кошмарной» опции супостаты на 50 уровней превосходят Эйвора (персонажа игрока).
Также в игру добавили новые умения и подготовились к так называемому Фестивалю Сирблот, проведение которого назначено на срок с 29 июля по 19 августа.
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