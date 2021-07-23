В следующем обновлении в Assassin’s Creed Valhalla появятся настройки уровней противников
Ubisoft решила, что будет правильно дать возможность игрокам дополнительно регулировать уровень сложности прохождения Assassin’s Creed Valhalla, добавив дополнительную настройку «автолевелинга» местных противников. По умолчанию система плавно масштабирует уровни оппонентов параллельно уровню вашего героя, но после обновления, релиз которого назначен на 27 июля, эту систему можно будет менять.
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В игре появится пять опций настройки масштабирования уровней — от «По умолчанию» до «Кошмара». Если отключить данную функцию, то у всех оппонентов будут изначально фиксированные уровни по аналогии с ролевыми играми прошлого, что позволит ощутить развитие своего героя и рост его могущества.
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Проще говоря, локации, в которых вам изначально надавали тумаков, с развитием персонажа станут лёгкой прогулкой — без насильственного «автолевелинга» ради «сохранения интереса». Что же будет представлять собой «Кошмарная» настройка масштабирования, пока неясно.
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