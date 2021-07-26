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В работе над ремейком Dead Space принимает участие один из ключевых разработчиков второй части

А вот это уже «ой-ёй».
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Ближайший год информация о ремейке Dead Space будет поступать в виде мелких клочков далеко не первой важности. К этому надо морально готовиться и принимать данное явление как данность: проект пока на ранних стадиях развития, а информационная накачка должна происходить. Вот она и происходит: как передаёт издание PCGamesN, в работе над ремейком Dead Space принимает участие Майкл Язиджян — арт-директор второй части этой культовой серии.

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Для данной работы Язиджян даже откопал свои записи и работы для Dead Space 2, которые собирается в той или иной степени задействовать в ремейке первой части. Впрочем, переживать раньше времени не стоит: разработчики уже пообещали, что в основу ремейка ляжет именно оригинальная Dead Space; просто что-то адаптируют, добавят вырезанный ранее контент, ну и «подтянут» графику — без этого смысла в ремейке маловато.

Когда мы увидим обновлённую Dead Space, неизвестно. Будет хорошо, если релиз уложится в период с конца 2022-го по начало 2023-го, но это пока лишь мечты. За производство ремейка, напомним, отвечает коллектив EA Motive; студии Visceral Games с нами уже нет, но специалисты остались.

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