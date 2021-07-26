Death Stranding разошлась на PC и PS4 тиражом в пять миллионов копий
Kojima Productions совместно со своим руководителем Хидео Кодзимой не торопились во всеуслышание поведать о финансовых результатах Death Stranding. По всей видимости, ждали подходящего момента, когда статистика перевалит за некий визуально и психологически приятный рубеж. И вот, это, наконец, случилось: как сообщил в беседе с деловым изданием GamesIndustry глава издательского подразделения Kojima Productions Джей Бур, Death Stranding по состоянию на конец марта этого года преодолела отметку в пять миллионов проданных копий.
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Речь идёт об обеих платформах, на которых доступна игра: PC и PlayStation 4. Какова процентная доля каждой из них в этих пяти миллионах, не уточняется. Хотя для современных игр, да ещё и в период пандемии, это не самый выдающийся результат, Бур считает, что Death Stranding показала себя «достаточно хорошо».
Напомним, сейчас Kojima Productions готовит к выходу «режиссёрскую версию» Death Stranding для PlayStation 5, в которую включат улучшенную графику, новый контент и новые геймплейные возможности.
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