Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Death Stranding разошлась на PC и PS4 тиражом в пять миллионов копий

Это довольно мало. Но статистика устаревшая.
+
Обвал цен: RTX 3060 уже дороже 50 тр
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке

Kojima Productions совместно со своим руководителем Хидео Кодзимой не торопились во всеуслышание поведать о финансовых результатах Death Stranding. По всей видимости, ждали подходящего момента, когда статистика перевалит за некий визуально и психологически приятный рубеж. И вот, это, наконец, случилось: как сообщил в беседе с деловым изданием GamesIndustry глава издательского подразделения Kojima Productions Джей Бур, Death Stranding по состоянию на конец марта этого года преодолела отметку в пять миллионов проданных копий.

реклама

анонсы и реклама
MSI RTX 3060 Ti за копейки в Регарде
RTX 3060 Ti LHR Gigabyte за копейки
Еще одна 3060 Ti даже дешевле
Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
-125 000р на Gigabyte RTX 3080 в Ситилинке
-54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
-27 000р на 18Tb WD
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Речь идёт об обеих платформах, на которых доступна игра: PC и PlayStation 4. Какова процентная доля каждой из них в этих пяти миллионах, не уточняется. Хотя для современных игр, да ещё и в период пандемии, это не самый выдающийся результат, Бур считает, что Death Stranding показала себя «достаточно хорошо».

Напомним, сейчас Kojima Productions готовит к выходу «режиссёрскую версию» Death Stranding для PlayStation 5, в которую включат улучшенную графику, новый контент и новые геймплейные возможности.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

death stranding kojima productions
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Death Stranding разошлась на PC и PS4 тиражом в пять миллионов копий
+
Из-за скандала в Activision Blizzard поддержка World of Warcraft и Overwatch почти заморожена
3
Экшен Babylon’s Fall от авторов NieR Automata готовится к первому этапу закрытого бета-тестирования
+
Аутентичный шутер Hell Let Loose в декорациях Второй мировой готовится к полноценному релизу вместе с DLC про Восточный фронт
8
Бета-тестирование Battlefield 2042 пройдёт в начале сентября
+
Минцифры России ускорило процедуру включения продуктов в реестр российского ПО в два раза
2

Интересные материалы

Тестирование процессора Ryzen 5 5600Х в актуальных играх
20 июля 2021 66
Обзор телефона Philips Xenium E111
16 июля 2021 39
Обзор и тестирование блока питания Seasonic PRIME TX-850 (80 Plus Titanium)
19 июля 2021 47
Тестирование процессора Ryzen 7 5800Х в актуальных играх
25 июля 2021 45
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX55
23 июля 2021 37
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 Kingston NV1 2 TB (SNVS2000G)
21 июля 2021 29

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Тестирование процессора Ryzen 7 5800Х в актуальных играх
45
Самая НЕкиберспортивная игра в мире – DOTA2
41
Обзор и тестирование Palit GTX 750 Ti StormX OC с подвохом и Asus HD 7870 Direct CU II TOP
21
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 590
6
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool Gamer Storm Castle 360EX White
1

Сейчас обсуждают

Павел Игнатьев
13:00
Завидуй молча, лоховладелец рубля...)))
Биткоин подорожал до 39 000 долларов, но аналитики не готовы назвать причины происходящего
1TronpmG5
12:59
Какая страна такие и компании. Какие страна и компании такие и игроки. Поделом. Игрокам и работникам в компании видимо заняться больше не чем. Подкинули людям ложную цель, а они за нее лбы расшибают. ...
Из-за скандала в Activision Blizzard поддержка World of Warcraft и Overwatch почти заморожена
Павел Игнатьев
12:59
Но ты то не лох:)))) ты китовая акула
Биткоин подорожал до 39 000 долларов, но аналитики не готовы назвать причины происходящего
Константин Кручинин
12:55
У меня до сих пор жива 1080 ti от Gigabyte. крутится 2.5 года уже)
GeForce 1080 Ti с Авито за 30 000 vs новая GeForce 3070 Ti за 90 000 – что лучше взять по мнению TG
Renegade1979
12:55
Все брешут. У Гиги пишут базовый буст 1809 МГц, кругом будет 1962 стабильно, и это даже не ОС Mode. И это никак не угадать. Это такой буст Нвидии, сам клал на прогнозы создателей и бустит как ему взду...
GeForce 1080 Ti с Авито за 30 000 vs новая GeForce 3070 Ti за 90 000 – что лучше взять по мнению TG
ladno64
12:55
поржал.)) но поддерживаю!!))
New World выводит из строя видеокарты GeForce RTX 3080 Ti, Radeon RX 6800 XT и Radeon 6900 XT
daimos
12:54
Мля, паносенный, ну ты конечно суперметеор. Еще с десяток заметок давайте
Bitcoin резко подорожал – за ночь цена взлетела более чем на 4 000 долларов
_KVV
12:53
Надо продавать квартиры и закупаться битком, через месяц будет по 100к
Bitcoin резко подорожал – за ночь цена взлетела более чем на 4 000 долларов
daimos
12:53
Мусорное поколение в плане производительности с непомерным жором
New World выводит из строя видеокарты GeForce RTX 3080 Ti, Radeon RX 6800 XT и Radeon 6900 XT
Zmax
12:53
или хотя бы поколение, этих лейков наклепали хрен разберешься.
Intel простилась с поддержкой процессоров Cannon Lake в Linux
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем