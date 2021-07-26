Kojima Productions совместно со своим руководителем Хидео Кодзимой не торопились во всеуслышание поведать о финансовых результатах Death Stranding. По всей видимости, ждали подходящего момента, когда статистика перевалит за некий визуально и психологически приятный рубеж. И вот, это, наконец, случилось: как сообщил в беседе с деловым изданием GamesIndustry глава издательского подразделения Kojima Productions Джей Бур, Death Stranding по состоянию на конец марта этого года преодолела отметку в пять миллионов проданных копий.

реклама

анонсы и реклама MSI RTX 3060 Ti за копейки в Регарде RTX 3060 Ti LHR Gigabyte за копейки Еще одна 3060 Ti даже дешевле Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке -125 000р на Gigabyte RTX 3080 в Ситилинке -54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming -27 000р на 18Tb WD <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Речь идёт об обеих платформах, на которых доступна игра: PC и PlayStation 4. Какова процентная доля каждой из них в этих пяти миллионах, не уточняется. Хотя для современных игр, да ещё и в период пандемии, это не самый выдающийся результат, Бур считает, что Death Stranding показала себя «достаточно хорошо».

Напомним, сейчас Kojima Productions готовит к выходу «режиссёрскую версию» Death Stranding для PlayStation 5, в которую включат улучшенную графику, новый контент и новые геймплейные возможности.