Хотя сегодняшний выпуск State of Play от Sony и был посвящён в основном инди-проектам для PlayStation 5 от сторонних разработчиков, распылять внимание на которые не имеет практически никакого смысла, парочка крупных и дорогих игр на мероприятие всё же заглянули. Среди этой парочки — Death Stranding в издании Director’s Cut, расширенный видеоролик с нововведениями которой сегодня и опубликовали представители Kojima Productions.

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Итак, в «режиссёрской» версии появятся новые оппоненты, новое оружие, включая стационарные пулемёты, новые локации, стрельбище, дополнительные сюжетные задания и дополнительные виды деятельности, в том числе гонки по специальной трассе.

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Релиз Death Stranding Director’s Cut назначен на 24 сентября на PlayStation 5. Пока не уточняется, будет ли «обновление» применено к PC-версии, и если будет, то когда.