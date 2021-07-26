Боевик Babylon’s Fall, за производство которого отвечает небезызвестный коллектив PlatinumGames, нечасто радует нас достойными внимания новостями, поэтому приходится цепляться за то, что есть. Несколько часов назад разработчики на официальном форуме проекта поведали о том, что первый этап закрытого бета-тестирования стартует уже в ближайшие дни.

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Если конкретнее, то первый этап закрытой «беты» разбит на три региона: в Японии он пройдёт уже 29 июля, в Северной Америке — 5 августа, а в Европе — 12 августа. Во всех трёх случаях на тестирование будет отведено всего четыре часа.

Почему так мало? Разработчики объясняют это тем, что в рамках первой «фазы» тестирования будут проверяться только самые базовые игровые процессы — соединение с серверами и в целом работоспособность «онлайна». Геймплей будет сведён к минимуму. Нам же эта новость важна потому, что за бета-тестированиями обычно следует оглашение точной даты выхода проекта: учитывая, что Babylon’s Fall была анонсирована уже больше трёх лет назад, пора бы уже и честь знать.