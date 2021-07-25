Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Минцифры России ускорило процедуру включения продуктов в реестр российского ПО в два раза

Каждый месяц поступает до 500 заявок.
1
Обвал цен: RTX 3060 уже дороже 50 тр
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке

Минцифры России сообщило об изменении процедуры включения программ в реестр российского программного обеспечения, соответствующий документ появился на официальном сайте правовой информации. Решение было принято после обсуждения предложений по оптимизации этой процедуры членами министерства с представителями отраслевых ассоциаций и компаний-разработчиков.

реклама

анонсы и реклама
MSI RTX 3060 Ti за копейки в Регарде
RTX 3060 Ti LHR Gigabyte за копейки
Еще одна 3060 Ti даже дешевле
Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
-125 000р на Gigabyte RTX 3080 в Ситилинке
-54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
-27 000р на 18Tb WD
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Так, срок рассмотрения заявок на включение сокращён более, чем в два раза. Данное новшество стало возможным благодаря привлечению к оценке документов, поданных заявителями, компетентной экспертной организацией. Также по просьбе представителей отрасли было увеличено количество представителей ассоциаций разработчиков ПО в составе Экспертного совета.

Если перейти к рассмотрению конкретных величин, то получается следующее. Срок рассмотрения заявок на включение в реестр отныне составляет 25 рабочих дней (раньше, напомним, было в два раза больше).

реклама

Минцифры России ведёт рынок отечественного ПО с 2016 года, за это время в списке ведомства числится более 11 тысяч программных продуктов. Там есть средства разработки, программы для обслуживания серверов, офисные пакеты, средства тестирования и отладки, операционные системы и многое другое. В Минцифры также заявили, что от российских разработчиков ежемесячно поступает до 500 заявок на включение в реестр.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 3.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

минцифры
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Бета-тестирование Battlefield 2042 пройдёт в начале сентября
+
Минцифры России ускорило процедуру включения продуктов в реестр российского ПО в два раза
1
В сетевом режиме Halo Infinite скоро пройдёт первое тестирование
+
Facebook запустила на iPhone и iPad облачный игровой сервис, работающий через веб-приложение
1
Предзаказ New World от Amazon возглавил чарт продаж в Steam на этой неделе
10
В ремейк Dead Space включат вырезанный из оригинала контент
5
PS5-версию Shadow of the Tomb Raider теперь можно пройти в режиме 4K@60 fps
13

Интересные материалы

Тестирование процессора Ryzen 5 5600Х в актуальных играх
20 июля 2021 65
Обзор и тестирование блока питания Seasonic PRIME TX-850 (80 Plus Titanium)
19 июля 2021 47
Обзор телефона Philips Xenium E111
16 июля 2021 39
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX55
23 июля 2021 37
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 Kingston NV1 2 TB (SNVS2000G)
21 июля 2021 29
Тестирование процессоров Core i9-11900КF и Core i7-11700КF в актуальных играх
22 июля 2021 56

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Мой итог по SFF компу
123
Самая НЕкиберспортивная игра в мире – DOTA2
35
Тестирование процессора Ryzen 7 5800Х в актуальных играх
32
Обзор и тестирование процессорной СВО EKWB EK-AIO Elite 360 D-RGB
32
Распродажа в Keysbuff – ключ для Windows 10 по цене 1 000 рублей

Сейчас обсуждают

Renegade1979
23:26
Если "без перекомпилированя исходников" это скорее всего называется эмулирование. Главное эмулятор соорудить, а то все пытались с PS3 выдать MGS IV, что-то никак вообще. И только недавно RPCS3 позволи...
Doom 3 впервые запустили на консоли Sony PS Vita
KAA
23:21
А это самый сложный вопрос, сидя на i3 4170, который уже полный архи хлам, оценить, какой камень тебе нужно, чтоб вообще ничего не упиралось в процессор. Лично у меня есть реально мечта, пересесть на...
Тестирование процессора Ryzen 7 5800Х в актуальных играх
Renegade1979
23:17
Ты вообще членососом у Пригожена работаешь, только дебила кусок сначала спросил бы себя, если Кеплер был годной идеей, почему его сразу ж заменили на Паксвелл с 32 ядра на варп-планировщик? ))) я так ...
Видеокарта Intel Xe DG1 протестирована в 17 играх
Владимир
23:17
Если процессор консоли позволяет то игру можно портировать без изменения исходников как мне кажется. вон сколько игр было где "картофльную" графику делали. партируют (или эмулируют) же игры на линуксе...
Doom 3 впервые запустили на консоли Sony PS Vita
KILHARD
23:15
Ещё больше мусора!
Минцифры России ускорило процедуру включения продуктов в реестр российского ПО в два раза
KAA
23:14
Давайте дождемся, когда ddr5 будет продаваться в наших магазинах, с нормальной гарантийной поддержкой, тогда и посмотрим на цену.
Тестирование процессора Ryzen 7 5800Х в актуальных играх
Сергей Моськин
23:13
Все подбирается под задачи. Кому-то мало 16, а кому-то и 8 хватает. Кому-то 4 ядра хватает ,а кто-то уже двухпроцессорную мат. плату ставит. Но подбирать нужно под конкретные задачи. Под мои задачи и ...
Тестирование процессора Ryzen 7 5800Х в актуальных играх
burobay
23:10
Да она (первая Лара) и на компе в 30 фпс идет - все плавно, ок. Вообще главное чтобы стабильные 30 фпс с нормальным временем кадра + геймпад, потому что с мышой 30 фпс это рывками пьяная камера, это н...
PS5-версию Shadow of the Tomb Raider теперь можно пройти в режиме 4K@60 fps
N1ghtwish
23:08
"Max Payne и GTA " а каким образом их портировали, разве remedy и rock star выкладывали исходники?
Doom 3 впервые запустили на консоли Sony PS Vita
ACDCOVER
23:05
Видеокарта Интел работает хуже чем встройка АМД Вега 8 5700г. Интел такой Интел.
Видеокарта Intel Xe DG1 протестирована в 17 играх
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем