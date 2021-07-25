Минцифры России сообщило об изменении процедуры включения программ в реестр российского программного обеспечения, соответствующий документ появился на официальном сайте правовой информации. Решение было принято после обсуждения предложений по оптимизации этой процедуры членами министерства с представителями отраслевых ассоциаций и компаний-разработчиков.

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Так, срок рассмотрения заявок на включение сокращён более, чем в два раза. Данное новшество стало возможным благодаря привлечению к оценке документов, поданных заявителями, компетентной экспертной организацией. Также по просьбе представителей отрасли было увеличено количество представителей ассоциаций разработчиков ПО в составе Экспертного совета.

Если перейти к рассмотрению конкретных величин, то получается следующее. Срок рассмотрения заявок на включение в реестр отныне составляет 25 рабочих дней (раньше, напомним, было в два раза больше).

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Минцифры России ведёт рынок отечественного ПО с 2016 года, за это время в списке ведомства числится более 11 тысяч программных продуктов. Там есть средства разработки, программы для обслуживания серверов, офисные пакеты, средства тестирования и отладки, операционные системы и многое другое. В Минцифры также заявили, что от российских разработчиков ежемесячно поступает до 500 заявок на включение в реестр.