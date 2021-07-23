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В России скоро значительно подешевеют подписки на Twitch

Некоторые пользователи уже сообщают о соответствующих оповещениях.
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О том, что сервис прямых трансляций Twitch планирует ввести региональные цены на подписки на стримеров, нам известно ещё с мая. Процесс постепенный: кое-где пользователи уже начали платить меньше, и вот, похоже, совсем скоро очередь дойдёт и до России. По крайней мере, некоторые пользователи Twitch уже начали сообщать о том, что получили от сервиса уведомления о грядущем снижении цен в течение нескольких недель.

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Отдельные стримеры уже сообщают о том, что базовая цена на подписку на их каналах снизилась с $5 до $1.49, то есть, более чем втрое. В настоящий момент в российском сегменте Twitch подписка первого уровня обходится в 399 рублей, что при переводе в доллары даже по нынешнему безумному курсу больше, чем $5, в которые обходятся Twitch-подписки за океаном. Вероятнее всего, после корректировки региональной цены стоимость подписки в России упадёт до 149 или даже 99 рублей.

За время пандемии Twitch открыло для себя огромное количество людей: у многих появились любимые стримеры, к которым они теперь регулярно захаживают. Поэтому вполне естественным выглядит желание оформить на них платную подписку в качестве своеобразной меры поддержки. После введения региональных цен таких стримеров станет больше.

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Сейчас обсуждают

Михаил Кузьмин
19:29
Будь реально такие цены. Я бы пачками эти карты скупал уже. Нашел какие то 2 фейка сделал скрин и бегом пилить статью. Автор дебик конкретный. Дай мне такие цены по 30к за эти карты я у тебя куплю 50 ...
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Alteraco
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Я лучше по месту возьму, когда они возвратятся до вменяемых 120-150у.е. в скором времени, надеюсь ))
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Alex23
19:25
Да какие преимущества?! Там 3060 там хоть 20 чтение в секунду будет, ничего не изменится! Даже Сало Логвинов сказал что уже ждет пс5 про, а он тот еще консолехолоп.
Мультиплатформенность игр может ограничивать преимущества разных игровых консолей
1TronpmG5
19:25
Вы все спорите в этой ветке из-за мелочей. Разница между системами будет не такая большая чтобы человек о ней стал серьезно думать. Не, ну реально, чувак, если ты при покупке компьютера считаешь кажду...
Может, когда захочет: Intel увеличила поставки процессоров, снизив среднюю цену реализации
Alteraco
19:24
Взаимно, танкисту, у нас OLX за ориентир. Сейчас десяток карт 980 выставлены в среднем около 9000 гривен, это около 330 долларов. А 1060 есть по 8000 гривен. По видео кодекам и требованиям - понятие о...
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БольшойДлинныйНеобрезанный
19:22
Угу, амд со своими ценами уже походу забыла как несколько лет назад жрала дерьмо с под ног интела, лишь бы ухватить, хоть какую-то часть рынка.
Может, когда захочет: Intel увеличила поставки процессоров, снизив среднюю цену реализации
1TronpmG5
19:20
Ну в этом не вся суть АМД, а вся суть или капитализма или конкуренции. Выбирай по вкусу.
Может, когда захочет: Intel увеличила поставки процессоров, снизив среднюю цену реализации
1TronpmG5
19:18
Девять!!! Девять, батенька, только девять! :)
Может, когда захочет: Intel увеличила поставки процессоров, снизив среднюю цену реализации
1TronpmG5
19:17
Жить захочешь еще не так будешь булками шевелить. АМД уже знает. :)
Может, когда захочет: Intel увеличила поставки процессоров, снизив среднюю цену реализации
1TronpmG5
19:16
Да ладно!???
Intel старается не перекладывать на покупателей весь рост собственных затрат
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