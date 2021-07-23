В России скоро значительно подешевеют подписки на Twitch
О том, что сервис прямых трансляций Twitch планирует ввести региональные цены на подписки на стримеров, нам известно ещё с мая. Процесс постепенный: кое-где пользователи уже начали платить меньше, и вот, похоже, совсем скоро очередь дойдёт и до России. По крайней мере, некоторые пользователи Twitch уже начали сообщать о том, что получили от сервиса уведомления о грядущем снижении цен в течение нескольких недель.
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Отдельные стримеры уже сообщают о том, что базовая цена на подписку на их каналах снизилась с $5 до $1.49, то есть, более чем втрое. В настоящий момент в российском сегменте Twitch подписка первого уровня обходится в 399 рублей, что при переводе в доллары даже по нынешнему безумному курсу больше, чем $5, в которые обходятся Twitch-подписки за океаном. Вероятнее всего, после корректировки региональной цены стоимость подписки в России упадёт до 149 или даже 99 рублей.
За время пандемии Twitch открыло для себя огромное количество людей: у многих появились любимые стримеры, к которым они теперь регулярно захаживают. Поэтому вполне естественным выглядит желание оформить на них платную подписку в качестве своеобразной меры поддержки. После введения региональных цен таких стримеров станет больше.
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