Стриминговый сервис Twitch озадачился вопросом региональных цен, проведя целое исследование по этому вопросу. Команда поддержки ресурса признала, что не все зрители могут себе позволить тратить на любимого стримера даже пять долларов ежемесячно. Для жителей отдельных стран эта сумма может оказаться существенной. Здесь очень кстати будет обратиться к статистике: количество активных пользователей в Европе или Азии, поддерживающих авторов с помощью подписки, примерно на 50% меньше чем в Северной Америке. В Латинской Америке таких пользователей на 80% меньше.

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Именно поэтому в Twitch решили установить цены на подписки с учётом того, где живут зрители: важно, чтобы люди в большем количестве стран смогли поддержать любимых производителей контента, не задумываясь о деньгах.

На протяжении следующих нескольких месяцев администрация сервиса собирается корректировать цены на подписки в большинстве стран, чтобы привести их в соответствие с местным уровнем жизни. Первыми будут Турция и Мексика — там корректировка цен случится уже 20 мая. А с третьего квартала текущего года к Турции и Мексике присоединятся большинство стран Азии, Европы, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. Администрация Twitch обещает информировать сообщество по мере того, как в программу региональных цен будут включаться новые страны и регионы.

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Напомним, с прошлого года цены в Twitch для жителей России переведены в рубли. Минимальный размер платежа — 399 рублей. Какой будет новой цена и скорректируется ли она вообще — узнаем уже в третьем квартале текущего года.