Подробнее о Battlefield 2042 Portal: безумные битвы на обновлённых версиях любимых карт
О том, что тот самый «секретный» режим для Battlefield 2042 называется Portal, нам стало известно ещё пару часов назад. Официально DICE подтвердила его существование в рамках EA Play Live. Сопутствующий видеоролик и основные подробности — прилагаются.
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Итак, Portal описывается как режим песочница-редактор, в которой будет происходить весёлое безумие. Здесь можно будет устраивать сражения на дефибрилляторах, ножах, сражения управляемых роботов, а также смешивать военные действия различных эпох, отправляя штурмовики времён Второй мировой в погоню за суперсовременными истребителями пятого поколения. В качестве полей боя будут использоваться как карты из Battlefield 2042, так и обновлённые версии карт из предыдущих игр серии: от Battlefield 1942 до Battlefield 3.
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Режим похвастает огромным перечнем различных настроек, благодаря которым владельцы матчей смогут создавать совершенно уникальные пострелушки. Да, режим глубоко вторичен, но DICE уверена, что он найдёт своих фанатов. Запуск Battlefield 2042 Portal состоится в день релиза игры — 22 октября.
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