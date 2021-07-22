Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В Сеть утекла информация о секретном режиме для Battlefield 2042 с обновлёнными классическими картами

Его, похоже, назовут Portal. Но никаких головоломок с перемещением в пространстве тут не будет.
1
-125 000р на Gigabyte RTX 3080 в Ситилинке
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке

Через пару часов стартует EA Play Live — мероприятие, главным пунктом в программе которого значится показ дополнительных игровых режимов Battlefield 2042. Но, как оно часто бывает, незадолго до старта информация о его содержимом успешно утекла в Сеть. В данном случае речь идёт о спецрежиме для Battlefield 2042, который, по всей видимости, нарекли Portal.

реклама

анонсы и реклама
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
Дешевая Gigabyte 3070 - смотри цену
-30% на RTX 3060 в Ситилинке
Очень дешевая RTX 3080 LHR в Регарде
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
-54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
<b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов
4K 55" Philips за копейки - успей купить
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
На порядок упала цена на MSI RTX 3060 Ti
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Утечка выглядит достаточно правдоподобно, поэтому предположим, что в 20:00 она будет официально подтверждена. Итак, согласно добытой информации, режим Portal — это тот самый режим для ветеранов Battlefield: в его рамках игроки смогут поиграть на обновлённых версиях классических карт из предыдущих частей франшизы, в частности, на «Границе Каспия» из Battlefield 3 и на «Эль-Аламейн» из Battlefield 1942.

реклама

Судя по добытой информации, всего в режиме будет представлено тринадцать полей боя, из которых семь новых из Battlefield 2042 и шесть старых воссозданных. Режим описывается как одна большая песочница, где можно будет настраивать великое множество игровых параметров и проводить фантастические сражения вне времени. Также будет что-то наподобие «Мастерской», позволяющей менять игровые правила и создавать на базе режима Portal свои уникальные мини-игры.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

electronic arts dice battlefield 2042
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

В Epic Games Store стартовали летняя распродажа и раздача Defense Grid The Awakening и Verdun
+
В Сеть утекла информация о секретном режиме для Battlefield 2042 с обновлёнными классическими картами
1
Apple и Sony дарят всем владельцам PlayStation 5 аж 6 месяцев подписки Apple TV+
+
В сверхпопулярную Genshin Impact добавят главную героиню Horizon Zero Dawn
5
Анонсирована Age of Darkness: Final Stand — мрачная стратегия про выживание с элементами Tower Defense
+
Chernobylite доберётся до PlayStation 4 и Xbox One в сентябре
+
Пугающий ролик Tormented Souls — вдохновлённого Silent Hill хоррора про девушку, которой нужно вернуть свою личность
3

Интересные материалы

Обзор телефона Philips Xenium E111
16 июля 2021 37
Тестирование процессора Ryzen 5 5600Х в актуальных играх
20 июля 2021 59
Обзор и тестирование блока питания Seasonic PRIME TX-850 (80 Plus Titanium)
19 июля 2021 46
Тестирование процессоров Core i5-11500 и Core i5-11400F в актуальных играх
13 июля 2021 24
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 6900 XT Gaming X Trio
12 июля 2021 44
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 Kingston NV1 2 TB (SNVS2000G)
21 июля 2021 27

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Залипание ЖК матрицы на примере AOC Q2577PWQ
48
Три варианта сборки ПК в 2021 от троих друзей
48
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 Kingston NV1 2 TB (SNVS2000G)
27
Разгон памяти ADATA XPG Spectrix D50 RGB на чипах Hynix DJR и сравнение с чипами Samsung B-die
21
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 5 3600ХТ в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
8
Тестирование процессоров Core i9-11900КF и Core i7-11700КF в актуальных играх
43
Краткий тест накопителя GIGABYTE GP-GSTFS31240GNTD
14

Сейчас обсуждают

Владимир Кулешов
19:10
Не придирайтесь! И так все всем понятно!
DNS почти не нашел реальных покупателей RTX 3080 и RTX 3070 Ti
Левон Ананикян
19:05
Нахер ваши соседи не сдались.я помимо игр хочу ещё и в интернете сидеть.а в соснолях мало того,что игры стоят дохера,так ещё и только в них можно играть,только на ебучем геемпаде
Radeon RX 6600 XT замечены в Новой Зеландии по цене 64000 рублей
Владимир Кулешов
19:05
А что тебе завидно? Могу научить! Если не на пол шестого у тебя))))
DNS почти не нашел реальных покупателей RTX 3080 и RTX 3070 Ti
Левон Ананикян
19:04
3060 продается за 70 к минимум.плюс она стопроцентно будет слабее
Radeon RX 6600 XT замечены в Новой Зеландии по цене 64000 рублей
Владимир Кулешов
19:04
Хомяков мне не жалко))))
Курс Биткоина, Эфира и Доги резко вырос после последнего интервью Илона Маска
Иван Иванов
19:03
Ананисты, народ плечистый... Мир полон идиотов...
Ускоряем старт майнинга Chia Coin в 10 раз при помощи скоростного SSD и правильной настройки ПК
Алексей Козлов
19:02
Уважаемые форумчане. Может кто знает, когда в продажу вернётся amd r3900 без X? Amd вообще странная. Продавали бы по 25-30 тысяч этот камень, но нет. Вынуждают смотреть на intel 10900.
Продажи процессоров AMD падают, но прибыль продолжает расти
dimkahon
19:00
Дрочишь, что ли?
DNS почти не нашел реальных покупателей RTX 3080 и RTX 3070 Ti
dimkahon
18:59
ДНС тут не пишет о себе, какой он предприимчивый и честный. У тебя стул под тобою горит, что ли? Налетел с каментами...
DNS почти не нашел реальных покупателей RTX 3080 и RTX 3070 Ti
acidist
18:57
"Приобрести чипы могли только ..." А что, DNS теперь электронными компонентами торгует? Впервые слышу, чтобы производители видеокарт поставляли отдельно "чипы" в магазины техники. Или автор долбень, к...
DNS почти не нашел реальных покупателей RTX 3080 и RTX 3070 Ti
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем