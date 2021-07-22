Через пару часов стартует EA Play Live — мероприятие, главным пунктом в программе которого значится показ дополнительных игровых режимов Battlefield 2042. Но, как оно часто бывает, незадолго до старта информация о его содержимом успешно утекла в Сеть. В данном случае речь идёт о спецрежиме для Battlefield 2042, который, по всей видимости, нарекли Portal.

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Утечка выглядит достаточно правдоподобно, поэтому предположим, что в 20:00 она будет официально подтверждена. Итак, согласно добытой информации, режим Portal — это тот самый режим для ветеранов Battlefield: в его рамках игроки смогут поиграть на обновлённых версиях классических карт из предыдущих частей франшизы, в частности, на «Границе Каспия» из Battlefield 3 и на «Эль-Аламейн» из Battlefield 1942.

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Судя по добытой информации, всего в режиме будет представлено тринадцать полей боя, из которых семь новых из Battlefield 2042 и шесть старых воссозданных. Режим описывается как одна большая песочница, где можно будет настраивать великое множество игровых параметров и проводить фантастические сражения вне времени. Также будет что-то наподобие «Мастерской», позволяющей менять игровые правила и создавать на базе режима Portal свои уникальные мини-игры.