Хотя релиз анонсированной на прошлой неделе Company of Heroes 3 — это ещё очень отдалённая перспектива, данный факт не мешает разработчикам из Relic Entertainment снабжать сообщество геймплейными видеороликами. Во многом это вызвано тем фактом, что Company of Heroes 3 будет создаваться при непосредственном участии сообщества в рамках периодических «волн» тестирований.

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Так, по случаю проходящего сейчас первого этапа тестирования разработчики решили опубликовать два видео. Одно посвящено тактической части проекта — боевым действиям и в целом манипуляциям на поле боя, второе — уже стратегическим элементам вроде чтения карты, производства отрядов и прочих неотъемлемых элементах RTS.

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Напомним, что действие Company of Heroes 3 разворачивается в самый разгар Второй мировой, однако в качестве сеттинга, по просьбе фанатов, было решено избрать средиземноморский театр военных действий. Оно и понятно — остальные театры военныъ действий и фронты Второй мировой уж слишком «избитые» и «заезженные».

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Релиз Company of Heroes 3 предварительно назначен на конец 2022-го года, но мы ни капельки не удивимся, если этот срок ещё не раз будет отложен.