Намедни Ubisoft официально представила проект XDefiant во вселенной Tom Clancy’s. Новинка представляет собой «камерный» условно-бесплатный шутер от первого лица, вобравший в себя, судя по первым кадрам и описанию, механики Counter-Strike, Overwatch и Call of Duty. Игроки восприняли анонс без энтузиазма, а сегодня Ubisoft решила начать загонять гвозди в крышку гроба ещё не родившейся игры.

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Как сообщил представитель Ubisoft в комментарии изданию PC Gamer, на старте продаж PC-версия XDefiant будет распространяться эксклюзивно в магазине Ubisoft Connect (он же Uplay в прошлом), минуя Steam и/или Epic Games Store.

Не сказать, что данная особенность релиза XDefiant как-то сильно повредит пользовательскому опыту «общения» с игрой, учитывая, что все современные творения Ubisoft, где бы их ни покупали, в конечном счёте требуют авторизации в собственной системе издательства.

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Когда XDefiant появится на прилавках, пока неясно. Известно лишь, что бета-тестирование в Северной Америке стартует 5 августа.