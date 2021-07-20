Вчера стартовала Game Developers Conference (GDC) 2021. Мероприятие проходит в полностью «онлайновом» формате, но его организаторы посчитали, что в следующем году эпидемиологическая ситуация, которая в мире сохраняет тренд на улучшение, уже позволит в полной мере вернуться в классический, «живой» формат проведения.

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Таким образом, GDC 2022 вернётся в Сан-Франциско и пройдёт с 21 по 25 марта. И место, и сезон проведения являются традиционными для GDC; их смена — вынужденная мера.

Пока что интересных новостей с полей GDC 2021 не поступало; разве что NVIDIA провела первую демонстрацию работы трассировки лучей и DLSS на системе с Arm-процессором. Также сохраняются надежды на более подробную демонстрацию возможностей движка Unreal Engine 5 от Epic Games.