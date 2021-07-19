Сегодня стартовала конференция разработчиков игр GDC 2021, и NVIDIA решила прыгнуть сразу с места в карьер, справедливо посчитав, что лучшие условия в этом году уже вряд ли выдадутся. В рамках своего выступления «зелёный гигант» провёл первую демонстрацию работы трассировки лучей и технологии «умного» сглаживания DLSS на системе с Arm-процессором.

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В качестве тестовой игры выбрали Wolfenstein Youngblood, небольшую демонстрационную версию которой для Arm-систем подготовили ребята из MachineGames при поддержке Bethesda. Как уточняет NVIDIA, данный проект избрали для демонстрационных целей благодаря гибкому движку idTech 6. Однако полноценную Arm-версию игры разработчики создавать не планируют.

Сам тестовый прогон Wolfenstein Youngblood небольшой, поэтому NVIDIA дополнила демонстрацию отрывком из демо The Bistro, в котором применяются технологии RTXDI (Direct Illumination) и NRD.

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Как уточняет NVIDIA, в тестовом компьютере использовался процессор MediaTek Kompanio 1200, а в качестве графического ускорителя служил адаптер GeForce RTX 3060 среднего (но пока не в наших реалиях) ценового сегмента.