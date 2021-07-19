NVIDIA впервые продемонстрировала рейтрейсинг и DLSS на системе с Arm-процессором
Сегодня стартовала конференция разработчиков игр GDC 2021, и NVIDIA решила прыгнуть сразу с места в карьер, справедливо посчитав, что лучшие условия в этом году уже вряд ли выдадутся. В рамках своего выступления «зелёный гигант» провёл первую демонстрацию работы трассировки лучей и технологии «умного» сглаживания DLSS на системе с Arm-процессором.
реклама
В качестве тестовой игры выбрали Wolfenstein Youngblood, небольшую демонстрационную версию которой для Arm-систем подготовили ребята из MachineGames при поддержке Bethesda. Как уточняет NVIDIA, данный проект избрали для демонстрационных целей благодаря гибкому движку idTech 6. Однако полноценную Arm-версию игры разработчики создавать не планируют.
Сам тестовый прогон Wolfenstein Youngblood небольшой, поэтому NVIDIA дополнила демонстрацию отрывком из демо The Bistro, в котором применяются технологии RTXDI (Direct Illumination) и NRD.
реклама
Как уточняет NVIDIA, в тестовом компьютере использовался процессор MediaTek Kompanio 1200, а в качестве графического ускорителя служил адаптер GeForce RTX 3060 среднего (но пока не в наших реалиях) ценового сегмента.
реклама
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила