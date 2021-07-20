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Похоже, Project 007 от авторов Hitman создаётся в жанре шутера от третьего лица

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Официально о Project 007 — оригинальной игре про Джеймса Бонда от студии IO Interactive — информации известно буквально на полтора предложения, и тем ценнее различные крупицы дополнительных сведений, которые удаётся выудить. По традиции, источником дополнительной информации о проекте становится раздел вакансий на сайте студии-разработчика, и Project 007 не стал исключением.

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Как гласит описание одной из вакансий, IO Interactive требуется специалист с опытом работы над играми в жанре шутеров от третьего лица. Это вполне закономерно, учитывая, что IOI в основном занимаются играми именно в этом жанре, поэтому логично предположить, что и проект о Джеймсе Бонде будет выполнен именно в таком виде.

Напомним, что Project 007 был анонсирован в ноябре прошлого года. Игра расскажет о становлении Джеймса Бонда как единственного и неповторимого Агента 007. Проект находится в зачаточной стадии развития, поэтому даже о сильно размытых сроках релиза говорить пока не приходится.

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