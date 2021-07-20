Отгрузки Monster Hunter Stories 2 перевалили за один миллион копий
Capcom сегодня порадовала не только сообщением о выходе оптимизирующего работу DRM-защиты в Resident Evil Village патча, но и новостью о том, что поставки ролевого приключенческого проекта Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin преодолели психологически важный барьер в один миллион экземпляров.
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Примечательно в данной истории то, что игра поступила в продажу всего полторы недели назад — 9 июля — и добилась таких внушительных успехов всего на двух платформах: PC и Nintendo Switch. Каково разделение поставок проекта по платформам, не сообщается. Единственная зацепка — это чарт продаж в Steam на прошлой неделе, который ожидаемо возглавила героиня данной заметки.
Напомним, что в Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin игрокам необходимо путешествовать по игровому миру и встречаться лицом к лицу с различными опасностями. Проект оказался достаточно востребованным, чтобы Capcom достаточно быстро объявила о его стабильной поддержке новым контентом как минимум до октября.
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