Capcom сегодня порадовала не только сообщением о выходе оптимизирующего работу DRM-защиты в Resident Evil Village патча, но и новостью о том, что поставки ролевого приключенческого проекта Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin преодолели психологически важный барьер в один миллион экземпляров.

реклама

анонсы и реклама -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке Дешевая Gigabyte 3070 - смотри цену -30% на RTX 3060 в Ситилинке Очень дешевая RTX 3080 LHR в Регарде 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса -54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов 4K 55" Philips за копейки - успей купить <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung На порядок упала цена на MSI RTX 3060 Ti <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Примечательно в данной истории то, что игра поступила в продажу всего полторы недели назад — 9 июля — и добилась таких внушительных успехов всего на двух платформах: PC и Nintendo Switch. Каково разделение поставок проекта по платформам, не сообщается. Единственная зацепка — это чарт продаж в Steam на прошлой неделе, который ожидаемо возглавила героиня данной заметки.

Напомним, что в Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin игрокам необходимо путешествовать по игровому миру и встречаться лицом к лицу с различными опасностями. Проект оказался достаточно востребованным, чтобы Capcom достаточно быстро объявила о его стабильной поддержке новым контентом как минимум до октября.