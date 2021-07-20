На прошлой неделе самоотверженные пираты, которым таки удалось пробить брешь в защите Resident Evil Village, пришли к выводу, что взломанная версия игры функционирует стабильнее, чем лицензионная: без подтормаживаний и микрофризов. Данное обстоятельство закономерно вызвало бурю недовольства среди геймеров, которые поспешили высказать всё, что они об этом думают, напрямую представителям Capcom в различных социальных сетях.

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К счастью, это принесло свои плоды, Capcom обратила внимание на проблему и пообещала в ближайшее время её решить. Сегодня же разработчики сообщили, что соответствующее обновление было применено к игре.

Обновление небольшое, но очень важное; как пишет Capcom, она провела оптимизацию антипиратской защиты. Привело ли это к пропаданию микрофризов, не уточняется, но об этом уже в ближайшее время сообщат сами игроки.

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Помимо изменений в работе DRM-защиты Capcom также внедрила в Resident Evil Village поддержку технологии AMD FidelityFX Super Resolution (FSR), «умного» сглаживания от «красного лагеря», призванного стать конкурентом NVIDIA DLSS.