Геймеры не в восторге от анонсированной вчера Tom Clancy’s XDefiant
Вчера вечером Ubisoft, как и обещала, анонсировала новый проект во вселенной Tom Clancy’s — им стал условно-бесплатный шутер от первого лица с подзаголовком XDefiant, по первым кадрам и описанию напоминающий некий гибрид Call of Duty, Valorant и Overwatch в знакомой вселенной Тома Клэнси.
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Проект представляет собой динамичный «камерный» шутер, в котором будут сражаться персонажи «позаимствованных» из других игр вселенной фракций: бои здесь проходят в формате «6 v 6», а у каждого персонажа имеются свои уникальные способности, определяющие стиль игры ими и роль на поле брани.
Что ж, как выяснилось, это «немного» не то, что хотели бы видеть от Ubisoft игроки. По прошествии 16 часов после анонса сопутствующий видеоролик на YouTube «красуется» уходящим в левую сторону ползунком «лайков»-«дизлайков»: количество первых составляет 7,6 тысяч, вторых — 10 тысяч.
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Стоит отметить, что пока что суждения о XDefiant преждевременные: игроки видели лишь анонсирующий ролик с некоторыми кадрами игрового процесса, а также базовое описание. Лично поиграть пока не удалось никому, а это в современной игровой промышленности очень важно: вполне вероятно, что XDefiant не так плоха, как кажется. Как бы то ни было, первые взвешенные отзывы начнут поступать 5 августа, когда в Северной Америке начнутся закрытые бета-тестирования проекта. Даты релиза у проекта пока нет.
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