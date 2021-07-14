На днях в Сети появилась информация о том, что широко известная в кругах «пиратов» взломщица ПО под ником Empress осуществила «очистку» Resident Evil Village от применённых в ней систем DRM-защиты. Мы в редакции данный материал успешно пропустили, но надо исправляться. Итак, согласно фанатским тестированиям, пиратская версия игры стала работать стабильнее и лишилась раздражающих подтормаживаний и микрофризов. Специалисты Digital Foundry (далее DF) решили проверить данные заявления и пришли к занимательному выводу — взломанная версия игры действительно работает лучше, чем лицензионная.

реклама

анонсы и реклама Дешевая 3070 Ti по цене 3060Ti -30% на RTX 3060 в Ситилинке 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса Очень дешевая RTX 3080 LHR в Регарде, дешевле нет -54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming 4K 55" Philips за копейки - успей купить <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов -120 000р на Gigabyte RTX 3090 3070 Ti дешевле всего в XPERT.RU <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung RTX 3060 - лучшее предложение в Регарде <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

По мнению тестировщиков DF, это может быть следствием двух причин. Либо действительно в негативном влиянии на производительность следует винить наличие сразу двух DRM-защит — Denuvo и собственной системы от Capcom. Либо же второй вариант — DRM здесь ни при чём, а хакеры просто лучше оптимизировали работу игры, чем официальные разработчики.

Стоит напомнить, что сейчас на просторах NexusMods можно отыскать неофициальный патч, который решает все проблемы с микрофризами и падениями фреймрейта в Resident Evil Village, поэтому, скорее всего, правдив именно второй вариант.

реклама

Удивляться этому не приходится: вспоминая, как один неравнодушный энтузиаст решил проблему чудовищно длительных загрузок Grand Theft Auto Online — то, чего Rockstar не могла сделать больше семи лет — можно подытожить, что разработчики не особо тщательно проверяют свои творения.