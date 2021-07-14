Специалисты Digital Foundry подтвердили: «взломанная» версия Resident Evil Village действительно работает лучше лицензионной
На днях в Сети появилась информация о том, что широко известная в кругах «пиратов» взломщица ПО под ником Empress осуществила «очистку» Resident Evil Village от применённых в ней систем DRM-защиты. Мы в редакции данный материал успешно пропустили, но надо исправляться. Итак, согласно фанатским тестированиям, пиратская версия игры стала работать стабильнее и лишилась раздражающих подтормаживаний и микрофризов. Специалисты Digital Foundry (далее DF) решили проверить данные заявления и пришли к занимательному выводу — взломанная версия игры действительно работает лучше, чем лицензионная.
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По мнению тестировщиков DF, это может быть следствием двух причин. Либо действительно в негативном влиянии на производительность следует винить наличие сразу двух DRM-защит — Denuvo и собственной системы от Capcom. Либо же второй вариант — DRM здесь ни при чём, а хакеры просто лучше оптимизировали работу игры, чем официальные разработчики.
Стоит напомнить, что сейчас на просторах NexusMods можно отыскать неофициальный патч, который решает все проблемы с микрофризами и падениями фреймрейта в Resident Evil Village, поэтому, скорее всего, правдив именно второй вариант.
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Удивляться этому не приходится: вспоминая, как один неравнодушный энтузиаст решил проблему чудовищно длительных загрузок Grand Theft Auto Online — то, чего Rockstar не могла сделать больше семи лет — можно подытожить, что разработчики не особо тщательно проверяют свои творения.
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