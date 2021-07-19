В российской рознице неожиданно подешевели игры от Sony, в том числе Death Stranding и The Last of Us Part II
Последнее время игровая индустрия только расстраивает российских геймеров новостями о постоянных повышениях базовых цен на игры. Что тут говорить, когда даже на PC в наиболее адекватно настроенных к реалиям заработных плат в разных частях света сервисах цены на современные AAA-проекты уже стартуют с 3 499 рублей. Поэтому когда сегодня ресурс PSPrices сообщил о снижении цен на некоторые игры от Sony в российских розничных сетях.
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Как передают авторы ресурса, в российской рознице, среди которых такие крупные сети, как «М.Видео», «Эльдорадо», OZON и «1С Интерес», цены на игры от Sony снизились на 20 % — 35 % в зависимости от конкретной игры. Причём, судя по всему, речь идёт именно о снижении базовых цен: о каких-либо распродажах данные сети не сообщали.
Так, например, The Last of Us Part II, Death Stranding и Days Gone раньше стоили по 4 490 рублей, а теперь — 2 890 рублей. Ghost of Tsushima подешевела с 4 490 рублей до 3 590 рублей. Безусловно, даже с понижением это всё равно безумно дорого для игр, но «тренд» приятный.
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Печально, что официальный цифровой магазин PlayStation Store за этим «трендом» не поспевает: в нём та же The Last of Us Part II по-прежнему оценивается в 4 999 рублей, что иначе как безумием назвать язык не поворачивается.
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