Похоже, платформодержатели продолжают корректировать рублёвые ценники на игры, чтобы привести их в соответствие с ослаблением национальной валюты. Сегодня посетители российского сегмента PlayStation Store обратили внимание на то, что The Last of Us Part II — один из лучших (если не лучший) PlayStation-эксклюзив последних лет — подорожал с 4 499 рублей до 4 999 рублей за базовое издание. Расширенное издание, что любопытно, такая же участь пока не постигла, и приобрести его можно по старой цене — всего на 100 рублей дороже базовой версии со свежим ценником.

реклама

анонсы и реклама RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ RTX 3060 дешевле всего в Compeo.ru Скидка 30% на топовую механику от XPG! 6000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам

Стоит напомнить, что прошлой осенью похожая ситуация произошла с Ghost of Tsushima, так что надеяться на ошибку и её скорейшее исправление мы бы не стали.