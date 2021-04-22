Цена на The Last of Us Part II в российском PlayStation Store взлетела до 4 999 рублей
Похоже, платформодержатели продолжают корректировать рублёвые ценники на игры, чтобы привести их в соответствие с ослаблением национальной валюты. Сегодня посетители российского сегмента PlayStation Store обратили внимание на то, что The Last of Us Part II — один из лучших (если не лучший) PlayStation-эксклюзив последних лет — подорожал с 4 499 рублей до 4 999 рублей за базовое издание. Расширенное издание, что любопытно, такая же участь пока не постигла, и приобрести его можно по старой цене — всего на 100 рублей дороже базовой версии со свежим ценником.
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Стоит напомнить, что прошлой осенью похожая ситуация произошла с Ghost of Tsushima, так что надеяться на ошибку и её скорейшее исправление мы бы не стали.
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