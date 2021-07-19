Ubisoft пока не собирается переводить Rainbow Six Siege на условно-бесплатную модель
Несмотря на то, что Rainbow Six Siege в конце этого года исполнится шесть лет, проект по-прежнему востребован и даже умудряется привлекать новую аудиторию посредством часто проводимых бесплатных выходных, однако подобный подход в современных боевиках явно теряет актуальность: на фоне колоссальных успехов королевских битв всё более привлекательной выглядит условно-бесплатная модель распространения.
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Впрочем, несмотря на всю привлекательность, Ubisoft пока не торопится переводить свой тактический шутер на f2p-рельсы. Как передаёт издание PCGamesN, Ubisoft осознаёт, что такая система позволит игре стать доступной для каждого, но пока что переводить на неё "Осаду" не собирается.
По словам представителя Ubisoft, компания продолжает искать новые способы привлечения новой аудитории и сохранения своего лояльного сообщества, но в планы компании не входит перевод Rainbow Six Siege на «фритуплей».
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Стоит отметить, что ранее Ubisoft заявляла о планах по выпуску большего числа условно-бесплатных проектов. Скорее всего, одним из них станет новинка во вселенной Tom Clancy’s, которую собираются анонсировать сегодня в 21:00.
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